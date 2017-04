Els diputats i senadors del PP elegits per les tres circumscripcions valencianes no acudiran el proper dimarts, 25 d’abril, a l’acte convocat pel president de les Corts, Enric Morera. En l’acte els diputats valencians i els diputats escollits al País Valencià pel parlament espanyol reivindicaran units un finançament just, en protesta per les disposicions del pressupost general de l’estat.

Finalment, però, els diputats del PP se n’han desmarcat, afirmant què no volen ‘col·laborar amb un muntatge”. Els parlamentaris del PP sí que estaran en l’acte institucional que tindrà lloc a les 12 hores però no acudiran a l’acte previ, convocat arran de la publicació dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) per recordar als diputats i senadors al parlament espanyol les resolucions del Parlament valencià en defensa d’una major inversió.

El PP ja ha comunicat aquesta decisió a Morera i assegura que manté el seu suport a la declaració institucional que es va aprovar per unanimitat després de conèixer-se els PGE, en la qual es van unir a totes les altres forces de l’hemicicle en rebuig de l’actitud del govern espanyol.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]