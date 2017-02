Una entrevista a un professor anònim al diari ValenciaPlaza ha donat peu a una enorme polèmica en la qual s’ha vist embolicat el grup popular de les Corts Valencianes.

En l’entrevista, algú que diu que és professor però que no és identificat en cap moment ataca el govern valencià i l’acusa de voler imposar el català i marginar l’espanyol. El presumpte professor arriba a dir en un moment de l’entrevista que ‘l’espanyol i l’anglès projecten i integren però el valencià aïlla i genera tensió’ per justificar que s’hauria d’apartar el català de l’ensenyament o reduir-lo a una simple anècdota.

Si ja resulta sorprenent que un diari publique declaracions com aquesta d’una persona completament anònima, encara ha sorprès més la ràpida reacció del Grup Popular de les Corts Valencianes, que ha repiulat l’entrevista des del seu compte oficial de Twitter, assumint el missatge que l’espanyol i l’anglès integren mentre que el català tensa.

