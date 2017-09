El prestigiós diari nord-americà The New York Times s’ha fet ressò de la citació de més de set-cents batlles per part de la fiscalia espanyola. Poca estona després que es fes pública la nova mesura de la fiscalia, The New York Times ha reproduït una nota d’Associated Press en què s’explica que la citació es deu a la cooperació dels batlles amb el referèndum que el govern espanyol considera il·legal. A més, afegeixen que ja s’ha demanat a la policia que detingui els càrrecs públics que no compleixin l’ordre.

Segons que detalla el text del rotatiu novaiorquès, la coalició que governa a Catalunya ha promès un referèndum que, al seu torn, el govern conservador de Mariano Rajoy s’ha compromès a aturar. A més, explica que el fiscal general espanyol José Manuel Maza ha ordenat als fiscals provincials que investiguin els set-cents dotze batlles i batllesses que ja han mostrat la seva disposició a cedir espais municipals per a la votació.

Altres mitjans internacionals com France Press o ABC News també s’han fet ressò de l’acció de la fiscalia. El diari francès Le Monde també ha explicat els fets emfasitzant que ‘Madrid es nega a negociar’ i que, en canvi, ‘multiplica les maniobres’ per evitar l’1-O.

