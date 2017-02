El departament d’Empresa i Coneixement invertirà 1,2 milions d’euros en l’obertura aquest any de sis noves oficines exteriors de comerç i inversions que sumades a les actuals 36 que estan en funcionament deixaran la xarxa d’oficines de representació de Catalunya arreu del món en 42 punts d’atenció a les empreses catalanes, segons ha anunciat el titular del departament, Jordi Baiget. El conseller ha explicat que amb aquesta ampliació de la xarxa de representació, el govern passarà de donar cobertura a 90 mercats a 109 regions econòmiques d’interès comercial. Les noves oficines s’obriran a l’Havana, Teheran, Los Angeles, Nairobi, Zagreb i Amsterdam. La xarxa d’oficines de representació amb 128 persones s’ampliarà fins a 15 persones més amb les noves sis oficines.

En el transcurs de la roda de premsa, Núria Betriu, directora general d’Indústria, ha reconegut que Catalunya és el territori amb la xarxa d’oficines més gran de tot l’estat espanyol i amb un cens de punts d’atenció que suposa menys de la meitat dels 90 punts de representació comercial que té l’ICEX del govern espanyol.

L’obertura d’aquestes noves oficines respon a les necessitats detectades per part del govern de les pimes catalanes per augmentar la seva presència internacional.

En el cas de Teheran, on la Generalitat va tenir una oficina de representació entre el 1992 fins el 2007, tancada per l’aïllament polític del règim iranià, el govern ha decidit la seva reobertura per la nova situació política del país i la fi de les mesures de bloqueig que han fet que en l’últim any hi hagi 616 empreses catalanes que exporten en aquell país.

L’oficina de l’Havana també respon a un canvi de la conjuntura política d’aquest país de l’istme centreamericà i a les oportunitats que s’obren amb l’obertura del mercat cubà.

Betriu també ha justificat l’obertura de l’oficina de Los Angeles, veïna de l’oficina que la Generalitat té a Silicon Valley, pel fet que el 40% dels béns que entren al mercat nord-americà ho fan a través d’aquesta ciutat californiana.

Les oficines de Zagreb i Nairobi serviran per cobrir els mercats de la regió balcànica i la regió est del continent africà.

Finalment, Amsterdam ajudarà a incrementar les relacions de les empreses catalanes en l’àmbit de la I+D pel fet que 2.900 empreses internacionals que es relacionen en el món de la I+D estan ubicades en aquesta ciutat holandesa.

Baiget ha subratllat que l’obertura d’aquestes noves oficines de representació s’integra en l’estratègia d’impuls a la internacionalització de l’empresa catalana.

En aquesta estratègia que el govern desplegarà aquest exercici, Baiget ha explicat que des d’Acció aquest 2017 s’organitzaran 138 missions empresarials amb la previsió que participin més de 1.000 empreses.

Baiget ha explicat que aquest pla de suport, l’obertura de noves oficines i les missions empresarials, són iniciatives necessàries per ajudar a les empreses que volen obrir nous mercats.

El conseller ha recordat que el 92% de les empreses industrials que exporten són pimes i per tant es tracta de companyies que requereixen de suport extern per poder consolidar la seva presència internacional.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]