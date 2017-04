El Departament de Salut i la direcció de l’Hospital Universitari General de Catalunya, propietat de QuironSalud, han decidit de fer un pas endavant en els contactes existents des de fa ja mig any per estudiar un possible acord per la compravenda, aquest mateix 2017, del centre hospitalari de Sant Cugat del Vallès. Salut ha fet pública aquesta declaració d’intencions a través d’un breu comunicat conjunt emès avui. Es dóna la circumstància que des que el conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar la intenció del Departament d’adquirir l’hospital, l’octubre de 2016, mai fins ara l’empresa s’havia mostrat disposada a vendre.

El periple del Departament de Salut per fer-se amb l’Hospital General de Catalunya es va iniciar a principis d’octubre del 2016, quan la conselleria va fer una primera oferta a QuironSalud per valor de 50 milions d’euros. Segons que va explicar Comín en el seu moment, amb aquesta inversió se supliria la construcció dels nous hospitals bàsics previstos a Rubí i Cerdanyola del Vallès.

El grup empresarial, però, va negar qualsevol mena de contacte amb Salut i no va ser fins un mes després, el novembre del mateix any, que l’Hospital General va començar a reconèixer uns mínims contactes amb el Govern, tot i que sempre posant per davant que l’equipament no estava en venda.

Des d’aquell moment, els contactes han estat molt més discrets i no n’havia transcendit res fins ara, quan a través d’un comunicat el Departament de Salut informa que les dues parts han decidit avançar en la ronda de converses amb l’objectiu d’intentar assolir un possible acord de compravenda durant aquest 2017.

Si es confirmés l’operació, el centre hospitalari de Sant Cugat del Vallès es convertiria en el centre d’assistència bàsica del Vallès, el que també descarregaria els tres grans centres de referència de la comarca, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, la Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa.

En aquest sentit, des del Departament de Salut ja es va explicar que l’hospital general bàsic en què es vol convertir el centre de Sant Cugat del Vallès tindria 431 llits –182 d’aguts i 231 d’atenció sociosanitària–, entre 28 i 40 boxs d’urgències i 10 places d’observació que puguin fer suport a la primària. També es reservarien entre 25 i 35 places per a l’hospital de dia.

Pel que fa als treballadors, al voltant d’un miler, el compromís del Departament ha estat en tot moment el d’absorbir-los si es materialitza l’operació, amb un procediment similar al que ja es va fer amb els treballadors de la Clínica del Vallès.

