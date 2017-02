Núria Picas és, sobretot, coneguda pels seus triomfs en curses de muntanya, però també és una escaladora experimentada. Avui, a Facebook, ha compartit un vídeo enregistrat a la muntanya del Pedraforca (Berguedà) en què demostra la seva habilitat en aquests dos esports. El vídeo explica els preparatius previs a l’ascens, com Picas escala la muntanya per crestes esmolades i, finalment, com baixa corrent la tartera, completament coberta de neu.

