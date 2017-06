Els adherits al Comú de Lleida han validat amb un 88,46% dels vots (115) el posicionament de la formació política sobre el referèndum de l’1 d’octubre validant-lo i donant-li suport. Un 10% (tretze vots) s’hi ha mostrat contrari i un 1,54% (dos) han votat en blanc. Un total de 130 persones adherides han participat en la consulta telemàtica que es va obrir el dia 18 de juny i es va tancar ahir dilluns quan faltava un minut per a les dotze de la nit. El Comú de Lleida, que compta amb dos regidors a la Paeria, manté que la ciutadania s’ha de poder expressar sobre la independència de Catalunya i dóna suport a la celebració d’un referèndum que ‘ha de ser vinculant, efectiu i reconegut internacionalment’.

Els resultats d’aquesta consulta entre els adherits al Comú de Lleida indiquen que des de la formació política es referma el suport a un referèndum que permeti consultar el poble de Catalunya i demanen que els grups parlamentaris que n’impulsen la convocatòria apostin ‘sense fissures per dotar-lo de caràcter vinculant, fer-lo efectiu i dotar de reconeixement internacional els resultats que se’n derivin’.

El Comú de Lleida, defensa que en l’aposta que fan per la democràcia ‘radicalment participativa’ cal fer una ‘crida a la participació en el referèndum’ de tot el poble de Catalunya, tant de la gent que defensa el sí com de la que es mostra partidària del no. Així mateix, posen com a premissa irrenunciable per a totes les parts un ferm compromís amb la no-violència.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]