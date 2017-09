El batlle d’Alaró, Guillem Balboa, ha denunciat que uns van deixar un xai negre mort, a casa seva, fa un parell de setmanes. Balboa va trobar l’animal, al pati de casa seva, en tornar de vacances, segons que han informat fonts de MÉS per Mallorca, partit del qual forma part el batlle.

El portaveu del grup parlamentari MÉS per Mallorca, ha assegurat que Balboa ha estat discret i no s’ha fet ressò d’aquest assumpte perquè no volia que es convertís en un tema mediàtic.

Suport parlamentari

Els grups parlamentaris han mostrat avui el suport al batlle d’Alaró, Guillem Balboa, després que denunciés que uns desconeguts havien deixat un xai mort al pati de casa seva fa un parell de setmanes.

Ciutadans i el grup parlamentari de Podem ho han titllat ‘d’atac xenòfob’ atès l’origen africà de Balboa, segons que ha apuntat la portaveu del grup parlamentari de Podem, Laura Camargo.

El portaveu del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), Andreu Alcover, ha assenyalatq e aquest tipus d’atacs ‘no haurien de tenir cabuda a la societat balear’. I al portaveu del grup parlamentari popular ha qualificat els fets d’’actes salvatges’.

Jaume Font, portaveu del PI, ha dit que no es poden tolerar aquest tipus d’’actes incívics’.

Per la seva banda, David Abril, portaveu del grup parlamentari MÉS per Mallorca, el partit de Balboa ha estat discret en aquest assumpte perquè no volia que es convertís en un tema mediàtic.

