Una de les feines més dures del festival és la convocatòria del premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana. Ho és per múltiples motius, però sobretot per l’exigència que comporta trobar un original que pugui prestigiar un premi que porta el nom que porta. En primer lloc es pateix per si hi haurà prou originals presentats –en aquesta ocasió n’han estat setze- i en segon lloc per si compliran els requisits que el jurat busca. En aquest sentit, enguany hem hagut de deixar fora de concurs obres de bons escriptors que no han entès encara el concepte del que és una bona novel·la negra. No basta col·locar un cadàver i esperar la condescendència. Una novel·la negra sobretot ha d’explicar la societat en la que es desenvolupa i ha de tenir personatges que surtin transformats després de la seva aventura.

En aquesta ocasió el guanyador és en Biel Cussó, i em fa una especial il·lusió que sigui un autor jove –del 1979- que abans ha experimentat amb la fantasia amb dos llibres sensacionals dedicats a la saga Mindra i que ara se suma a la gran família negrota amb un llibre que es titula “Vladimir” i que fusiona gèneres com el negre i la ciència ficció. El llibre el publicarà Alrevés el mes de setembre, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català.

El premi Agustí Vehí és molt especial per a nosaltres. L’Agustí, amb només cinc novel·les de gènere, ens va robar el cor a tots els que ens dediquem a això. Perquè són cinc llibres molt bons, però sobretot perquè ell era una persona extraordinària. Generós, amable, educat, savi, una bona persona, quelcom que només es valora quan ja no hi són. En ser gran vull que diguin de mi que he estat bona persona, ens deia sempre. I un magnífic escriptor, és clar. Estic segur que el guanyador d’enguany també serà ambdues coses. De moment, divendres, al Tiana Negra, li lliurarem el premi i el batejarem, ben orgullosos, com a membre de la família.

