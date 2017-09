Amb l’arribada del mes de setembre arriba el moment de recollir l’arròs, una feina que, tradicionalment, s’ha de fer a mà i amb els peus a l’aigua. Per això, durant aquest mes, diversos pobles del Delta de l’Ebre organitzen la festa de la sega de l’arròs. Es tracta de la segona celebració d’un cicle que va començar al mes de juny amb una altra festa molt similar, la de la plantada.

La majoria d’aquestes festes, que es fan a l’Aldea, a Sant Jaume d’Enveja, a Deltebre, a Amposta i a l’Ampolla, tenen un patró molt similar. Aquest cap de setmana es fa la festa de Sant Jaume d’Enveja, que començarà de bon matí en un arrossar amb un grup de segadors que mostrarà al públic com recollien l’arròs els seus avantpassats. Es farà una sega guiada en què el públic assistent podrà participar i endur-se de record un brot d’arròs de la collita d’enguany. En altres indrets, com ara l’Ampolla, també es farà una demostració d’algunes de les tasques tradicionals que es feien una vegada ja s’havia segat l’arròs, com ara trillar, ventar i ensacar.

Però antigament la sega també era motiu de festa. Per això, durant tota la jornada hi haurà jotes i degustacions dels dolços típics i de la popular barreja ebrenca. La part més lúdica de la festa serà al migdia, una vegada la feina del camp estigui acabada. Generalment es fa un dinar popular d’arròs que acaba amb cants, balls i jocs tradicionals. Aquestes festes pretenen recuperar, mitjançant l’escenificació d’aquesta tasca agrària al segle XIX, les manifestacions culturals pròpies del Delta de l’Ebre.

Festes de la sega de l’arròs al Delta de l’Ebre:

10 de setembre: Sant Jaume d’Enveja

17 de setembre: l’Ampolla i Deltebre

24 de setembre: l’Aldea

1 d’octubre: Amposta

