Una sèrie de no ficció sobre el conflicte de la muntanya Tor. Aquest és el projecte que el periodista Carles Porta ha proposat a TV3 diverses vegades en els últims tres anys. La sèrie serviria per a actualitzar l’estat dels personatges que sortien al ’30 minuts’ Tor, la muntanya maleïda —ara es compleixen vint anys de la seva emissió— i per a tractar noves informacions sobre l’assassinat de Josep Montané, conegut com lo ros de Casa Sansa.

En una entrevista a VilaWeb que es publicarà demà, Porta explica: ‘Fa tres anys que proposo a la cadena de fer un projecte nou. És un tema recurrent. He parlat amb moltíssim directius i caps de departament. He anat a Sense Ficció, Nous formats, Ficció… Per insistència no serà. Però amb les turbulències que pateix la casa no he trobat mai un interlocutor vàlid.’

El periodista lamenta que TV3 no hagi sabut treure més rendiment d’una història com Tor. ‘No n’hi ha cap més d’igual a tot Catalunya’, afirma. Tor, la muntanya maleïda, vint anys després, continua essent un dels ’30 minuts’ més vistos a la pàgina web de la cadena. A més, és l’únic reportatge que s’ha reemès per petició popular fora del període de vacances.

Porta no descarta que la nova direcció de TV3, encapçalada per Vicent Sanchis, accepti d’impulsar el projecte, però avisa que és molt possible que abans es faci amb una televisió de l’estat espanyol.

L’interès de TV3

La cadena de televisió ha assegurat a VilaWeb que hi havia interès a fer un documental o una docu-ficció sobre Tor. Tanmateix, expliquen que Porta mai no els ha fet arribar una proposta oficial. En aquest sentit, afirmen que la porta de TV3 és sempre oberta per a escoltar nous projectes televisius.

