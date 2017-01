La televisió municipal BTV canvia avui la seva marca i visualització gràfica i es converteix en ‘betevé’ per ‘(re)connectar amb la ciutat, sobrepassar els límits territorials de la ciutat i superar els elements més icònics’.

La cadena abandona l’acrònim de tres lletres i la denominació Barcelona Televisió que permet ‘deixar endarrere’ dues paraules: ‘Barcelona’ com a territori i ‘televisió’ referint-se a l’aparell, ha informat en una carta.

L’emissora sosté que la verbalització de la marca en minúscules té també un raonament que ‘va més enllà d’un tema estètic’ i que comunica una marca natural i pròxima.

La cadena apunta que la mirada de ‘betevé’ ‘s’alinea amb la realitat quotidiana dels ciutadans, que es converteix en l’eix central d’un plantejament dels continguts més enllà del territori, l’espai, el suport o el moment’.

La nova marca es veurà a partir d’avui en la identitat sonora aplicada al 91.0 FM, la gràfica en les diferents pantalles i suports, i un web que permetrà projectar millor els continguts i relacionar-se amb els ciutadans.

