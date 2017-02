Tràfec de confeti i caramels. Forns amb olor de carquinyols, rotllets i pastissets. Bocairent es prepara per les festes de Moros i Cristians, que es fan aquest cap de setmana en honor a Sant Blai, patró de la vila. La retreta de les caixes, que rememora l’elecció de sant Blai com a patró de la localitat, obrirà divendres els actes que continuaran a la nit amb la desfilada de les nou filaes i la revetlla posterior.

La música serà la protagonista de dissabte al matí amb l’entrada de bandes i la interpretació dels himnes. El de la localitat enguany anirà a càrrec de l’Associació Unió Musical de Bocairent sota la direcció de Jordi Sempere Azorín. Una mascletada tancarà el matí a l’espera de l’inici de l’entrada de Moros i Cristians que a la tarda omplirà els carrers del barri històric de gom a gom.

Un total de 46 esquadres especials, 28 amb els vestits de les filaes i 7 d’infantils, marcaran el pas del seguici amenitzat per 61 bandes de música. Completaran la desfilada una quarantena de carrosses i de calesses, ballets, banderins, cavalls, dromedaris… La jornada s’acabarà a la nit amb una discomòbil a la plaça de l’Ajuntament.

Diumenge l’activitat arrancarà a primera hora amb la diana de gala. El dia de Sant Blai, patró de Bocairent, continuarà amb el ‘piquete’ del Terç de Suavos, que recordarà l’origen de la soldadesca i la filà de Moros Vells interpretarà, per segon any, el ball del moro. Al vespre es farà la processó de sant Blai que viurà el seu moment culminat amb l’arribada del guió pintat per Joaquim Sorolla, de la relíquia i de la imatge del sant a la plaça de l’Ajuntament.

