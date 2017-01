L’ex-primer ministre francès Manuel Valls ha estat derrotat avui per l’ex-ministre d’Educació Benoît Hamon a les primàries de l’esquerra francesa. D’aquesta manera, es constata el gir a l’esquerra del Partit Socialista i Hamon es converteix en el candidat de l’esquerra per a les presidencials.

Hamon s’ha imposat àmpliament amb el 58,65% del vot a Valls, que n’ha obtingut el 41,35%. Aquest resultat confirma el que deien els sondatges, la majoria dels quals apuntven a una victòria del candidat de l’ala més a l’esquerra del Partit Socialista. Valls ha reconegut la derrata i ha fet costat al vencedor: ‘Hamon és el nostre candidat i li correspon a ell de reagrupar-nos. Li desitjo bona sort’, ha dit l’ex-primer ministre.

Ací podeu veure el seu discurs on ha reconegut la derrota.

Benoît Hamon s’enfrontarà a la candidata d’ultradreta Marine Le Pen i al conservador François Fillon. El repte de l’esquerra francesa és complicat, perquè la majoria de sondejos preveuen que el duel final a les urnes serà entre els dos candidats de dretes: Le Pen i Fillon. Per si això fos poc, el candidat socialista podria no aconseguir ni el tercer lloc a la primera volta de les eleccions a l’Elisi.

