Autoretrats Filmats és un llibre il·lustrat que mostra el procés creatiu dut a terme pels participants del Taller de Videoart i Autoretrat per a persones amb trastorn de salut mental realitzats durant l’any 2016 a diversos Centres Culturals de la ciutat de Barcelona.

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

