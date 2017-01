La secretària general del PSIB i presidenta de les Illes, Francina Armengol, ha anunciat que el model de partit que proposa el candidat a la Secretaria general del PSOE, Patxi López, és el que la fa sentir ‘més còmoda’.

Així ho ha indicat en una conferència de premsa Armengol, que ha destacat que la proposta de López ‘és capaç d’unir el PSOE per ser un partit fort’ tot i que ha assegurat que ‘respecta’ el projecte de partit que cada candidat defensi.

