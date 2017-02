La fiscalia Anticorrupció s’ha mostrat a favor que el jutge de l’Audiència espanyola José de la Mata reobri la instrucció del cas Bárcenas per la ‘caixa b‘ del PP. La investigació es va tancar el març del 2015, però les revelacions fetes pel líder de la Gürtel, Francisco Correa, en el judici d’aquesta trama han donat un nou tomb a la causa. Correa va assegurar que havia cobrat suborns d’empresaris a canvi d’intervenir en la concessió de contractes públics d’ençà de l’entrada al poder del PP el 1996.

Les revelacions de Correa van portar a les acusacions particulars del cas de la ‘caixa b‘ a demanar-ne la reobertura. La fiscalia hi ha accedit en un escrit que ha remès avui a De la Mata. La fiscalia, un cop reoberta la causa, citaran a declarar com a investigats a Correa i els empresaris Alfonso García Pozuelo i Plácido Vázquez. De la Mata s’haurà de pronunciar els dies vinents.

El 14 d’octubre, Correa va declarar en el judici que es repartia els beneficis de les gestions il·legals, que rondaven entre el 2% i 3% del contracte, amb l’antic tresorer del PP, Luis Bárcenas. Correa assegura que Bárcenas li va dir que destinaria els fons al partit. Entre les empreses implicades pel cap de la Gürtel hi ha OHL, ACS i Dragados.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]