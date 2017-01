El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la figura de Joan Fuster com el ‘darrer gran il·lustrat’ valencià. Ha estat durant l’acte institucional d’inauguració d’un museu dedicat a Fuster a Sueca, a la casa on va viure. Puig ha expressat als responsables del museu i a les institucions municipals el suport del seu govern, i ha dit que l’executiu ‘se sent fusteria’. Tot seguit ha afegit que era conscient que aquesta afirmació no li reportaria ‘cap alegria’. Ha demanat de posar en relleu el Fuster més desconegut per al gran públic i el vessant de pensador contemporani i humanista més enllà de les seves connotacions polítiques. Ha afegit que ara més que mai calia llegir Fuster i anar a les arrels de la il·lustració, en un món que intenta tornar a la contrareforma.

El nou Museu Joan Fuster s’inaugura ara que fa vint-i-cinc anys de la seva mort. El president de la Generalitat ha dit que, després de dècades d’endarreriments, aquesta inauguració arriba ‘en el nou temps de reparació de la memòria i la cultura democràtica’. Ha afegit que Fuster era ‘principi i pedra cabdal’ en el renaixement dels valencians des de les arrels, perquè significa ‘un permanent exercici de contemporaneïtat allunyat del folklorisme, amb un valencianisme que ha estat revolucionari en la contemporaneïtat’, i perquè ‘no pensava en passat sinó en futur’. Puig ha recordat que Fuster va marcar ‘la diferència entre la pre-història i la història’ del País Valencià i que els valencians tenien una gran sort de comptar amb intel·lectuals com ell.

‘Joan Fuster ha estat estigmatitzat per unes elits’, ha dit Puig. I ha recordat que va ser víctima de dos atemptats a casa seva. ‘És una part de la història que no s’ha d’amagar, que cal superar. Vull que se secularitze la figura de Fuster, és molt més que una mena d’antiheroi, per a alguns una mena de Satanàs’, ha dit.

El conseller d’Educació i Cultura, Vicent Marzà, s’ha mostrat feliç per haver complert un objectiu de legislatura: honorar la memòria del poble valencià, eixamplar les ments amb el coneixement de la figura de Joan Fuster i obrir l’Espai Joan Fuster. Marzà ha considerat ‘de justícia’ poder obrir l’espai després de tants anys i ha remarcat el caràcter avantguardista de l’assagista suecà.

El director de l’Espai Joan Fuster, Francesc Pérez i Moragón, s’ha referit a la magnitud del llegat de l’escriptor i ha manifestat el propòsit d’impulsar un programa d’activitats per a divulgar tot aquest fons artístic, bibliogràfic i documental que no es pot exhibir al museu i, sobretot, posar-lo a l’abast dels investigadors i dels interessats en l’obra i la figura de Fuster.

Segons que ha informat el govern, la conselleria de Cultura ha adequat els fons del centre de documentació de l’Espai, cosa que ajudarà els investigadors a accedir al llegat de milers de llibres i premsa, per poder aprofundir el coneixement de l’obra de Fuster. Així mateix, ha creat l’Aula de Didàctica de Cultura Contemporània per acostar la seva figura als estudiants.

Alhora, l’Ajuntament de Sueca ha habilitat el Museu Joan Fuster per mostrar als visitants la trajectòria professional i vital de l’escriptor. Les activitats de l’Aula Didàctica començaran el 14 de febrer. Aquest curs serà un projecte pilot en què participaran els alumnes de Sueca. El curs vinent ja s’obrirà a visites escolars de tots els centres educatius.

