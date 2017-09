El ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat atorgar cinc Medalles d’Or al Mèrit Cívic a la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, els Bombers de Barcelona, el Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona i el Servei d’Emergències Mèdiques per la seva resposta a l’atemptat a La Rambla. Tots els grups han votat a favor de l’entrega excepte la CUP, que ha rebutjat ‘elevar a la categoria d’herois aquells que ostenten el monopoli de la violència’.

‘Es proposa reconèixer mèrits als Mossos sense posar en dubte l’execució extrajudicials de sis persones, sense posar en dubte la lògica de l’ull per l’ull’, ha apuntat Maria Rovira en referència als terroristes abatuts. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat la manca d’unanimitat i ha replicat als anticapitalistes que els professionals es van ‘jugar la vida’ a La Rambla. També ha aprofitat per reconèixer la tasca preventiva d’altres cossos de seguretat de l’Estat.

Els anticapitalistes s’han queixat que l’Ajuntament vulgui reconèixer un cos com els Mossos d’Esquadra, que es van manifestar contra els atemptats quan estan denunciats i condemnats per maltractaments a detinguts. ‘Però tenim la sensació que ara és igual, que ara toca carta blanca per intensificar les múltiples formes de violència contra la classe treballadora’, ha lamentat. També ha carregat contra la Urbana, ‘el braç executor del racisme institucional’.

Tots a favor menys la CUP

Colau no ha compartit les crítiques de Rovira, i ha defensat que aquests col·lectius són mereixedors de les medalles: ‘Demanaria respecte i reconeixement per aquests professionals’, ha dit. També ha recordat la tasca d’altres cossos que no van ser a Barcelona ‘en el moment zero però que fan molta feina’, i ha citat policia espanyola, Guàrdia Civil, Creu Roja o Protecció Civil de la Generalitat.

L’alcaldessa ha apuntat que després de l’atemptat hi ha ara moltíssima feina per fer, en matèria de seguretat i també com a societat, ‘per no deixar que ningú cedeixi a la temptació de l’estigmatització’. També ha tingut paraules per a la Rambla, una via que ara toca ‘mimar’. Des del Grup Demòcrata, Xavier Trias ha destacat la tasca d’aquests col·lectius, la seva professionalitat i dedicació plena, ‘que no és fruit de la improvisació perquè es comporten així cada dia’.

‘Són cossos de gran qualitat que, encara que alguns els vulguin tacar no ho podran fer, perquè els fets demostren com actuen’, ha dit. Carina Mejías, de Cs, ha apuntat que aquests col·lectius sempre estan allà quan la societat els necessita i mereixen tant respecte com la resta ‘i molta més gratitud que la majoria’. El republicà Alfred Bosch ha demanat incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana i recuperar també la Rambla com a millor homenatge al patiment de les víctimes. ‘Hem de dir que La Rambla és nostra’, ha opinat.

Des del PSC, el tinent d’alcaldia Jaume Collboni ha considerat que l’entrega de la medalla és ‘un acte de justícia i un just reconeixement a una gran feina, que va posar en evidència el concepte profund del que és un servidor públic, la funció pública, massa vegades denostada’. Alberto Fernández Díaz, del PPC, ha agraït la tasca de Mossos i Guàrdia Urbana, però ha reivindicat també la feina preventiva de la policia nacional i de la Guàrdia Civil, i ha opinat que podrien també haver estat reconeguts.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]