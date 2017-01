BERLÍN, 29 (EUROPA PRESS)

La direcció del Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD) ha elegit aquest diumenge per unanimitat a Martin Schulz com a candidat a les eleccions legislatives del pròxim 24 de setembre.

L’elecció haurà de ser ratificada en un congrés extraordinari del SPD previst per al 19 de març, segons han informat els mitjans de comunicació alemanys. Schulz, expresident del Parlament Europeu, es perfila així com el principal rival de l’actual canceller, la conservadora Angela Merkel, líder de la Unió Demòcrata Cristiana alemanya (CDU).

Després de l’anunci, Schulz, de 61 anys, s’ha dirigit als simpatitzants del SPD amb un discurs centrat en la justícia social i en les promeses de reequilibri fiscal si aconsegueix el seu objectiu declarat: vèncer a la CDU.

“La justícia impositiva i la lluita contra l’evasió fiscal seran els temes centrals d’aquesta campanya electoral”, ha afirmat Schulz en un discurs des de la Casa Willy Brandt de Berlín. “Treballaré per convertir-me en el canceller de la República Federal d’Alemanya”, ha promès.

Com a exemples d’aquesta injustícia ha citat a un petit forn que paga els seus impostos mentre que la multinacional del cafè no ho fa. Tampoc considera just que un directiu d’una gran empresa rebi milions malgrat les seves decisions dolentes mentre una caixera és acomiadada per un petit error.

Schulz ha aprofitat per criticar les decisions del president estatunidenc, Donald Trump, com la construcció del mur a la frontera amb Mèxic o les mesures contra grups religiosos o artistes, tot i que ha reconegut la importància de la relació transatlàntica.

El dirigent socialdemòcrata ha arremès també contra el primer ministre hongarès, Víktor Orbán; contra el líder de la Unió Social Cristiana bavaresa (CSU), Horst Seehofer, contra la formació ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD), que ha qualificat de “vergonya per a Alemanya”.

El líder de la poderosa facció d’esquerra del SPD, Matthias Miersch, ha manifestat el seu suport a Schulz i ha criticat al seu antecessor, Sigmar Gabriel. “Estic segur que Martin Schulz tindrà un estil de direcció més cooperatiu, escoltant, sospesant i decidint”, ha apuntat.

