L’acte polític que han celebrat Ada Colau i els comuns a can Zam avui al migdia migdia ha servit per adonar-nos que, malgart que Ada Colau està enfadada, no omple. L’assistència, d’un miler o un miler i mig de persones, ha estat molt més baixa que en els mítings anteriors massius de Pablo Iglesias a Catalunya. El parc de Santa Coloma de Gramenet ha quedat mig ple, o mig buit, a l’hora d’escoltar els discursos de Colau, Elisenda Alamany, Pablo Iglesias i Xavier Domènech, peixos grossos del món comú que no van poder evitar que can Zam no fos una mobilització massiva.

Ada Colau, tres setmanes abans de l’1-O, ha continuat navegant en l’ambigüitat. Ha dit que l’1-O era alhora una mobilització i un referèndum. Colau, per una banda, va dir que faria tot el possible perquè l’1-O es pogués votar a Barcelona: ‘Faré tot el possible perquè aquells que vulguin puguin votar i tinguin els seus drets polítics protegits. No ens espanten les amenaces, protegirem les institucions, però sobretot farem tot el possible perquè aquell que vulgui es pugui mobilitzar l’1-O”. Però al costat d’aquesta defensa de l’1-O, Ada Colau ha fet un atac: ‘El problema no és que es convoqui un referèndum unilateral respecte de l’estat espanyol, sinó que sigui unilateral respecte de la meitat de Catalunya. Volem un referèndum que interpel·li al conjunt de la ciutadania”. Ambigüitat calculada. Continuem així.

Però amb una novetat. Aquest matí s’ha vist una Ada Colau més enfadada, més enèrgica, que ha respost als atacs de covardia que ha rebut, durant els darrers dies, de la gent que l’acusa de no mullar-se. Això, Colau, ho ha rebatut amb molt d’èmfasi i molt d’ímpetu: ‘no acceptem lliçons de ningú i menys dels convergents, que fins fa dos dies no tenien ni idea del que era la desobediència civil. Molta de la gent del barri ens hem arriscat personalment i professional pels drets civils, arriscant detencions i patrimoni. I els senyorets de convergència on eren? No només al despatx, eren amb el PP signant les mateixes lleis que ens reprimien! (…)La valentia no és seguir la irracionalitat ni dir el que diuen a Junts pel Sí; valentia és ser coherent, és defensar el criteri propi, és defensar la pluralitat!’

L’expressió ‘senyorets de barri’ ha estat un dels moments àlgids del dia i del seu discurs.

Visca Catalunya lliure i sobirana!

Pablo Iglesias ha arribat acompanyat per la plana major. (Echenique i Monedero inclosos) i amb prou feines ha citat la Diada. Un breu instant, per dir que a Santa Coloma es demostra que Catalunya ‘és un sol poble’, i en un eslògan final: ‘visca Catalunya lliure i sobirana. Visca la fraternitat!’ Però, sobretot, Iglesias ha vingut a fer un míting a la recerca de vots. D’entrada, a Pdcat i PNV, els l’ha demanat per a fer fora el PP. Després, enumerant els èxits de les ciutats i administracions on governen, l’ha demanat a la gent. I finalment, ha apel·lat a la unitat dins el partit. ‘Fa falta continuar construint i que la diversitat sigui un valor. Asens, Coscubiela, Albano, Jessica, tots junts dins un projecte ampli on hi càpiga tothom, per a construir una nova majoria a Catalunya’.

El dia que el líder de Podemos visita Catalunya, el líder de Podem no hi era. A Albano-Dante no l’havien convidat.

Públic desconcertat.

L’acte també ha permès de contactar amb el públic que s’ha acostat fins al parc de Can Zam. I aquí el perfil del votant es pot definir amb una sola paraula: desconcert. Els seguidors d’un moviment que tenen representants barallats dins el parlament, enfrontats dins de Podem, i que inclouen persones tan allunyades com Jaume Asens i Coscubiela, són uns seguidors força desconcertats avui dia.

