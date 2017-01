Tres-cents habitatges d’aldees, pedanies i urbanitzacions de Requena (Plana Utiel-Requena) continuen sense llum des de dijous a causa dels efectes del temporal de neu a l’interior del País Valencià mentre continua el muntatge dels grups electrògens. Segons que ha informat Iberdrola a través d’un comunicat, durant la jornada de diumenge es va posar en servei la urbanització La Puríssima, mentre que altres zones del municipi s’intentarà accedir amb grups electrògens més petits per les dificultats d’accés dels camions. Les nombroses caigudes de torres elèctriques com a conseqüència del pes de la neu varen fer que fins a 32.000 persones d’aquesta comarca de l’interior de la demarcació de València quedessin sense llum dijous. El servei a poc a poc es va restablint. Segons que ha informat la Generalitat valenciana, des de l’inici del temporal el telèfon 112 ha rebut 5.030 trucades per diverses incidències. La major part, 2.267, es varen produir el mateix dijous.

Tots els centres escolars dels municipis valencians han obert les seves portes aquest dilluns, a excepció d’Altea (Marina Baixa) i Vistabella (l’Alcalatén). Alguns centres presenten però incidències que afecten el transport, amb alumnes d’alguns municipis que no han pogut assistir.

Segons que ha informat la conselleria valenciana d’Educació, a Almassora (Plana Baixa), s’han suprimit totes les parades del bus escolar a la platja a excepció d’una, a Morella (Ports) l’empresa encarregada del transport escolar ha anul•lat el servei, mentre que a Vilafranca (Ports) hi ha problemes amb el transport escolar a causa de la neu. Així mateix a la Vila Joiosa (Marina Baixa), el bus escolar tan sols arriba fins Orxeta, deixant els alumnes de Relleu i Sella, de la mateixa comarca, sense anar a l’institut a causa de la pluja. A Benaixeve (Serrans), cinc alumnes que havien d’anar a l’institut a Utiel (Plana d’Utiel-Requena) no han pogut anar a classe en estar tallada la carretera que uneix ambdues poblacions.

