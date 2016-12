El 21 de desembre és el dia més curt de l’any. Si sou noctàmbuls, gaudiu de la foscor. I si no, paciència, que ara comença la remuntada. També és el dia internacional dels curtmetratges. Com a mínim, l’europeu. A Barcelona es fa la festa cinematogràfica del “Dia més Curt”. Ens traiem el barret i diem que sí, que la tria del dia és immillorable. Per aquest motiu avui us oferim 10 curtmetratges esportius que us emocionaran d’una manera o una altra.

Llegiu l'article ací.

