Acte de suport al 9N a la Plaça de Cort de Palma

Promoguda pel Grup Blanquerna, l'ASM i l'OCB

El Grup Blanquerna, juntament amb l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i l'Obra Cultural Balear organitzen una concentració en suport a la consulta del 9-N al Principat de Catalunya:

CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE CORT DE PALMA

DIUMENGE 2 DE NOVEMBRE DE 2014

A LES 19 H

A l'acte es llegirà el manifest adjunt on es reivindica el dret a que els pobles lliures puguin decidir en llibertat el seu futur de manera democràtica i pacífica i on es recorda i l'ofensiva per part de l'Estat a la resta de territoris dels Països Catalans i es reclama la promoció d'espais d'intercanvi i cooperació entre tot els territoris.

Ara és l'hora de la mobilització i oferir les nostres mans no tant sols como acte simbòlic entre pobles germans sinó com a projecte comú d'un poble que vol ser lliure.