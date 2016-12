Notícies Diumenge 21.09.2014 11:42

"Pactarem? Només amb qui vulgui consesn en l'educació, un nou finançament, lloguer turístic ..."

El PI-PROPOSTA PER LES ILLES es constitueix a Son Servera amb Pep Campins al capdavant, “vivim un nou moment a la política, la gent ja no vol el de sempre”

El PI-PROPOSTA PER LES ILLES es va constituir anit a Son Servera i ja van 32 comitès locals només a Mallorca. Pep Campins, elegit president, apostà per “fomentar el diàleg entre les diferents sensibilitats” perquè, va dir, “vivim un nou moment a la política”. En aquest sentit recordà que la gent “ja no vol el de sempre”.





El vicepresident del partit Josep Melià insistí que “és important parlar del nostre projecte amb la gent, tenir un diàleg, saber que preocupa”, per això és important explicar que el PI és un partit d’obediència balear, “tenim com a prioritat la defensa de la nostra terra, no som com els altres”.

“Amb qui pactareu?, ens demanen”, va reconèixer el president de la formació Jaume Font qui va voler aclarir que “Si hem de pactar, ho farem amb aquells que cerquin el consens dins l’educació i que aquest passi per escoltar als docents; amb els qui apostin per canviar el model de finançament; qui defensi el petiti i mitjà comerç, el lloguer turístic, el català com a requisit per ser funcionari...El PI no renunciarà a la seva identitat per un pacte”, va aclarir.

El president va recordar que s’ha d’arribar a Madrid per defensar les persones que fan feina aquí “no podem ser menys que els que estan a l’altre costat de la mar”.