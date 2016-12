Notícies Dilluns 18.08.2014 22:18 Autor/s: Jaume Calafell

Primera acció unitària en defensa del territori a Magaluf.

La protesta, convocada per diverses entitats, aglutinà prop d’un centenar de persones a la platja del nucli turístic calvianer, davant l’hotel Mikki Beach.

Dissabte, malgrat el mal temps i la pluja, tingué lloc la primera manifestació unitària en defensa del territori. L’acció fou convocada pel, recentment creat, Front Comú en Defensa del territori, plataforma que engloba vàries entitats i moviments socials que s’oposen a l’actual model de desenvolupament turístic.

La manifestació, amb el lema “Fins aquí hem arribat”, partí de l’avinguda del Notari Alemany i arribà fins a la platja, just davant l’hotel Mikki Beach. Allà es llegí un manifest, en el qual es reclamava un canvi en el model econòmic.

Segons explicaren els organitzadors, la tria del lloc no fou casual, car consideren el nucli de Magaluf com a símbol per excel·lència de la “marca balear”, més coneguda com a “balearització”, la qual es sustenta en l’acumulació de capital i poder en mans d’una èlit i a costa del territori i de les persones. En aquest sentit, la marxa, esdevingué un rebuig frontal a un model basat en la privatització, l’explotació laboral i el ciment.

Durant la protesta, els membres de la vintena d’entitats que conformen el Front Comú en Defensa del Territori varen repartir fulletons explicatius en anglès als turistes per tal d’explicar-los els “impactes negatius” que genera aquesta activitat. Uns fulls que duien escrit Don’t colaborate with the tourism industry!!! Stop destruction and damage to Mallorca, amb la intenció de fer als visitants partíceps de la preservació de l’illa.

En defensa dels valors naturals.

El manifest llegit va remarcar la necessitat de “passar a l’acció” per tal de contrarrestar les polítiques depredadores amb les amenaces que suposen l’entrada en vigor de la nova Llei Agrària i altres lleis que no contemplen, precisament, la protecció del territori. Remarcaren així mateix el retrocés que implica la Llei del Sól, la Llei Turística, la Llei d’Urbanisme, el Pla Hidrològic i les lleis de Costes, Ports i Mines.

D’altra costat, s’advertí que amb l’actual model econòmic, fonamentat en el turisme massiu i descontrolat, “la nostra illa va directa a la deriva, a convertir-se en un parc temàtic insostenible al servei del consum de les classes treballadores del nord d’Europa i en un balneari de luxe per a les grans fortunes”.

També es denunciaren tota una sèrie de projectes que amenacen en aquests moments Mallorca com per exemple la “construcció de l’autopista Llucmajor-Campos, les línies d’alta tensió projectades o els megaprojectes turístics com el de Canyamel, ses Fontanelles o la marina de Magaluf”