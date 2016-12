Notícies Dijous 20.03.2014 22:16

Pasqual: “Agraïm el suport de MÉS a Esquerra Republicana a les properes eleccions europees”

Avui de matí Esquerra Republicana ha volgut valorar la decisió dels partits que conformen MÉS per Mallorca de no sumar junts a les properes eleccions europees.

En aquest sentit, el Vicesecretari General de Relacions Institucionals del partit a Mallorca, Joan Josep Pasqual ha volgut valorar la decisió i ha dit que: “Ens hagués agradat molt comptar amb la participació de MÉS dins aquesta candidatura ja que consideram que ens trobam amb una conjuntura social i política que ens demana juntar forces i és per això que lamentam que la coalició que conformen PSM i Iniciativa-Verds no s’hagi volgut sumar a Esquerra Republicana per les europees, tot i així ens sentim satisfets i agraïm el seu suport extern que han manifestat publicament”.

Per una altra banda, Joan Josep Pasqual, també ha recordat que: “amb tot, a Esquerra Republicana som conscients de les dificultats que entranya la suma de sensibilitats dins una coalició d’ampli espectre polític”, tot i així Pasqual ha volgut remarcar que: “esperam que en els propers mesos la confluència entre Esquerra Republicana i la coalició MÉS sigui una realitat per tal de fer front als reptes que té al davant el nostre país”.