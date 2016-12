Notícies Dimarts 24.12.2013 06:00

Els mestres de les Illes tornaran a fer vaga el 7 de gener

Ho va acordar ahir l'Assemblea de Docents, com a protesta per l'expedient obert per la conselleria d'Educació al director de l'IES Marratxí

Els mestres ja ho havien avançat: l'expedient obert al director de l'IES Marratxí, Jaume March, no romandria sense resposta. L'Assemblea de Docents extraordinària feta ahir a horabaixa a Petra va acordar reprendre la vaga el dia 7 de gener, almenys a Mallorca. De moment serà una vaga d'un sol dia, però no es descarten noves convocatòries de vaga més endavant. L'Assemblea també va fer constar que el polèmic decret del trilingüisme, el TIL, no s'aplica a les aules.

L'expedient a March s'ha obert amb l'argument que el centre no va garantir el dret a l'educació durant la vaga, una acusació que l'Assembla considera 'patètica', a més d'ambigua i general, i que vol coaccionar la comunitat educativa.



De fet, March assistí ahir a l'assemblea per agrair les mostres de solidaritat que ha rebut d'ençà de divendres, quan li comunicaren l'expedient per falta greu.