Dilluns 23.12.2013

Ona Mediterrània: torna la ràdio en català a les Illes

Avui comencen les emissions en proves, al 98.0 i a través d'internet

Ona Mediterrània comença a emetre des d'avui fins al dia de Reis en període de prova. Ho farà de dotze a dues del migdia amb la presentació dels programes que integraran la graella definitiva. A partir del 7 de gener emetrà de vuit del matí a onze de la nit una programació en català, bàsicament feta a les Illes i que vol recuperar l'empenta de les clausurades Ona Mallorca i Som Ràdio. Emetrà des de Palma pel 98.0 i també per internet.

L'emissora és una cooperativa de sis-centes persones que paguen cinquanta euros l'any per ser-ne sòcies i tenir veu a les assemblees anuals. Els impulsors del projecte creuen que aquesta xifra hauria de pujar fins a dos mil socis i esperen que la posada en marxa de les emissions els hi ajudi.

Cada matí Ona Mediterrània farà un magazín conduït per Tomeu Martí i Marina Caubet, que inclourà entrevistes, tertúlies i notícies. A banda, es faran informatius a la una del migdia i a les set de l'horabaixa. En la nova ràdio hi col·laboren veus conegudes com Pere Estelrich, Pep Suasi, Julen Pulet i Lluís Gavaldà.

També s'hi emetrà l'Internauta, el programa setmanal de VilaWeb que emeten més de cent cinquanta ràdios de tots els Països Catalans.

