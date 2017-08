Vuit entitats i deu partits polítics gironins han unit forces per fer campanya a favor del ‘sí’ per al referèndum. L’objectiu de ‘Girona Vota’ és arribar als indecisos de la ciutat i convèncer-los perquè vagin a votar l’1 d’octubre. ‘El que volem és mobilitzar i donar raons a favor del sí’, ha explicat la portaveu, Sandra Casado.

Per això, preveuen organitzar actes conjunts i, també, anar porta a porta als barris on creuen que hi haurà més indecisos. ‘Serà un complement a les accions que les diferents entitats i partits portaran a terme durant aquest breu període de temps que tenim fins a l’1 d’octubre’, han detallat. Aquest dilluns han presentat la imatge gràfica de la campanya i han obert un local situat a l’avinguda Sant Narcís on donaran informació i recolliran dades de voluntaris.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]