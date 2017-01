Vueling ha llançat una operativa especial, amb quaranta-quatre vols extra, adaptada a la demanda de tràfic de negocis pel Mobile World Congress (MWC), que es farà a Barcelona entre el 27 de febrer i el 2 de març.

Segons ha informat l’aerolínia avui en un comunicat, per al congrés ha posat a la venda 8.200 seients addicionals en els seus vols regulars entre els dies 24 de febrer i 5 de març des d’algunes de les principals ciutats de negocis a Europa com Londres, París, Milà, Munic, Estocolm i Venècia.

A més d’aquestes rutes internacionals, Vueling manté també les connexions diàries entre Barcelona i altres ciutats de l’estat espanyol, com Mallorca, Bilbao, Madrid i Sevilla, entre d’altres.

