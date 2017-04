El sindicat agrari Unió de Pagesos ha posat a disposició de la ciutadania les 25 oficines que té arreu del país per la campanya ‘Perquè és el meu dret: referèndum” amb l’objectiu de recollir signatures des de Sant Jordi fins al 15 de maig. Així, el sindicat tindrà seus que funcionaran com a centres que proveiran de material de la campanya per a les entitats socials que la porten als carrers de pobles i ciutats i alhora totes les seus seran punt de recollida de signatures.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]