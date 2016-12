La cadena de restauració MasQMenos ha decidit il·lustrar la seva campanya publicitària a Londres amb una fotografia d’un castell de la Colla Jove Xiquets de Tarragona fent llenya. Concretament es tracta d’un 3 de 10 que la colla va intentar al concurs de castells de l’any 2014, on el va aconseguir carregar.

A l’anunci, vist en una marquesina de la capital britànica, es veu aquesta fotografia per publicitar un ‘festive spanish meal’ (menú festiu espanyol). A la imatge, a banda del castell, s’hi pot veure clarament una pancarta amb el lema ‘volem votar’ i nombroses estelades, molt presents en l’edició d’enguany.

Preguntat per la qüestió, el president de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xavier Sentís, ha volgut defugir qualsevol polèmica amb l’ús d’aquesta fotografia. ‘No m’agrada, però poden fer el que vulguin. Demostra el desconeixement que tenen dels castells’, ha explicat a VilaWeb. Des de la colla no pensen fer res: ‘caure forma part dels castells’. Sobre la selecció concreta d’aquesta imatge, Sentís s’ha mostrat sorprès: ‘si algú creu que aquesta és la imatge que vol donar… Això sí, la foto és espectacular’. Malgrat tot, el president ha volgut recordar que el 3 de 10 que apareix a la foto el van aconseguir descarregar dos anys després.

