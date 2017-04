El vice-president de la formació opositora turca Partit Republicà del Poble (CHP), Bulent Tezcan, ha sol·licitat l’anul·lació del resultat del referèndum sobre la reforma constitucional i ha avançat que portarà la seva petició al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) si és necessari.

Tezcan ha dit que el seu partit ha rebut reclamacions de diverses regions del país en les quals els electors denuncien que no han pogut votar amb privadesa mentre que el recompte de vots sí que s’ha portat en secret, quan hauria de fer-se de forma transparent.

Tezcan ha afirmat que la decisió de la Comissió Superior Electoral –YSK, per les seves sigles en turc)– d’acceptar vots sense segellar va clarament en contra de la legislació.

‘En aquest moment és impossible determinar quants vots hi havia i quants van ser segellats després. És per això que l’única decisió que posarà fi al debat sobre la legitimitat de la votació és l’anul·lació de la consulta per part de la YSK’, ha dit Tezcan en una trobada amb la premsa.

Tezcan ha explicat que el seu partit presentarà la denúncia a les autoritats electorals municipals i a la junta electoral i, depenent del resultat d’aquests recursos, es dirigirà al Tribunal Constitucional de Turquia o al Tribunal Europeu de Drets Humans.

