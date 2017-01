El 1976 el grup Al Tall va publicar la cançó ‘Tio Canya’, que es va convertir en un himne de reivindicació lingüística, cultural i política. L’any passat se’n va celebrar el quarantè aniversari amb activitats que s’han anat fent el 2016 dedicades a la popular cançó. Com a final de festa, aquest gener es faran tres concerts ben sonats amb l’espectacle ‘Reviscola Tio Canya’. El 19 de gener es farà el preimer al Teatre Principal de València; el 21, al Teatre Arniches d’Alacant; i el 28, al Teatre Principal de Castelló.

Els concerts, que tenen el patrocini de la Diputació de València i de l’Institut Valencià de Cultura, reuniran en l’escenari als integrants d’Al Tall i de formacions que en són hereves i ex-membres com Musicants (la nova aventura sonora de Manolo Miralles), Miquel Gil, Sis Veus per al Poeta, Pep Gimeno Botifarra, Miquel Gironès amb el XiromitaTrad Project, els cantadors Apa i Teresa i el versador Josemi Sánchez. El concert de València tindrà la participació de les corals de l’Eliana, el Micalet i Vinalesa.

