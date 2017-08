El major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero ha fet una intervenció molt contundent de resposta a El Periódico i al seu director, Enric Hernández, per la informació publicada avui sobre un suposat avís de la CIA als Mossos d’Esquadra sobre un possible atemptat a la Rambla. Trapero, juntament amb el conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha dit en una compareixença a la seu d’Interior, que la informació és absolutament falsa. ‘

‘En cap cas el cos de Mossos ha mentit’, ha dit Trapero recordant que ja havien dit que els Mossos no reben comunicacions directes de la CIA. ‘Per què m’he de creure que aquest document és de la CIA? On ho posa? Per què m’he de creure que ja no és de la CIA sinó del NCTC? On ho diu? Ell té dret de dubtar i jo tinc dret de dubtar de la seva informació.’

I, visiblement enutjat, ha dit: ‘Aquest senyor i aquest diari i nosaltres juguem lligues diferents. Nosaltres ens preocupem per la seguretat i aquest diari des del mateix dia dels atemptats es preocupa per fer una exclusiva. Que expliqui sense dissimular el que apunta: que si haguéssim patrullat més, si haguéssim posat pilones… no s’hauria produït l’atemptat? Vol dir això? Que ho digui directament. I qui li ha dictat tot això? Ell dubta de nosaltres, doncs jo tinc molts dubtes, d’ell, de la informació, dles intermediaris i amb quina voluntat ho fan.’

Per la seva banda, Forn ha explicat que Mossos d’Esquadra reben desenes d’avisos sobre possibles atemptats, en llocs amb molta concurrència de gent, en centres de culte, en esdeveniments esportius, en infrastructures, etc. I que un d’aquests avisos, de la qual Interior no especifica la font però que nega que sigui de la CIA, s’esmentava també la Rambla. Tant Forn com Trapero expliquen que aquell avís es va traslladar al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) espanyol. Diu Forn: ‘Es va comunicar al govern de l’estat que es tenia aquesta informació, però l’estat no li va donar veracitat. En cap de les meses d’avaluació antiterrorista es parla d’aquesta amenaça; no se’n parla el 25 de maig ni el 8 de juny de cap alerta en les meses d’avaluació’.

A més, Trapero ha afegit que després de l’atemptat del 17 d’agost el CITCO va confirmar als Mossos que aquell avís (que insisteixen no provenia de la CIA) no tenia vinculació amb els atemptats.

No hem rebut res de la CIA i nosaltres, com diu que fa @elperiodico, també protegirem a les fonts policials #MajorTrapero — Mossos (@mossos) August 31, 2017

Defensarem la honorabilitat del cos, dels seus comandaments i de tots els @mossos davant dels que ens vulguin desprestigiar #MajorTrapero — Mossos (@mossos) August 31, 2017

