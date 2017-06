Les cues i les queixes a l’aeroport del Prat han tornat aquest cap de setmana de Sant Joan malgrat l’augment d’agents als controls de passaports. Diversos usuaris s’han queixat en les últimes 48 hores a través de les xarxes socials de llargues esperes a la T2. Fonts de la policia espanyola han reconegut a l’agència ACN una ‘certa congestió’ a última hora de divendres i en determinades hores d’ahir, però han precisat que hi havia vuit agents –el 100% de les casetes– treballant en la comprovació dels passaports. ‘El problema és ja de saturació i falta de capacitat de l’aeroport’, han explicat.

També s’ha recriminat una ‘certa mancança’ en la gestió de les cues per part d’Aena a la T2 de l’aeroport, que concentra els vols ‘low cost’. ‘Ens arriben els passatgers de deu vols de cop i no hi ha ningú per ordenar-los. Ni per ajudar a formar les cues d’espera, ja que tothom queda amuntegat’, han afegit. ‘A l’estiu la situació serà igual o pitjor’, han pronosticat.

Després de la crisi pel pont de l’1 de maig i de l’intercanvi de retrets entre la Generalitat i l’estat espanyol, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va anunciar que es destinarien 144 agents més de la policia espanyola a l’aeroport i que s’instal·larien cinquanta nous aparells electrònics verificadors dels passaports. Aquest juny ja s’han incorporat 86 agents i la previsió és que els restants 44 se sumin a principis de juliol, així com una vintena més durant l’estiu com a reforç puntual. També s’han adquirit ja vint nous verificadors de passaports dels cinquanta que s’havien compromès.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]