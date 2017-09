Enguany el festival Essències que s’organitza a Montblanc (Conca de Barberà) ofereix dues nits plenes de música per a tothom i de franc. Actuaran grups com Carlos Sarduy, que aportarà ritmes cubans; Moya Kalongo interpretarà música tradicional de Moçambic amb afro-funk; Welelo & el Tornado tocaran ‘beats’ més urbans; bossa nova amb l’Esther Badia; ritme funk amb la Bandarra Street Orchestra; i la Jam sessió organitzada per l’Arravaló. El jazz serà el ritme predominant en tots els concerts.

El divendres i el dissabte des de les vuit de la tarda i fins a la una de la matinada, a l’Església de Sant Francesc, hi haurà una representació dels restauradors més reconeguts de la Conca de Barberà. Cada restaurador oferirà tres plats diferents entre cassoletes i tapes, per tal que la gent pugui degustar-ho a la seva manera. També hi haurà diversos foodtrucks pensat per aquells assistents que vulguin fer un mos més ràpid.

Tant divendres com el dissabte, a la sala Les Corts del Claustre es faran diverses xerrades gratuïtes durant la tarda. Per exemple, l’associació Gat i Gos parlarà sobre la gestió d’animals del carrer i Carlos Mesa presentarà el fòrum titulat ‘El aliento del dragón’. Begoña Garcia Carterón farà una xerrada en què explicarà les essències històriques de novel·la i finalment Jaume Buch parlarà sobre l’acollida de refugiats en l’actualitat.

