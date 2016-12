L’avenç cap a la independència es pot mesurar amb dades objectives, amb fets consumats i amb passes superades del full de ruta, però també té una dimensió perceptiva i, per tant, subjectiva. El cronòmetre de la independència és una eina robusta per a mesurar en quin punt estem del camí cap a la creació de la Catalunya independent. Hi participen un centenar de persones de referència en els seus àmbits i espais d’actuació. Des de pensadors, escriptors, columnistes i analistes, a activistes de referència al territori, passant per col·laboradors habituals de VilaWeb. Cadascú marca un punt entre el 0 (destrucció del país) i el 100 (independència) i justifica perquè creu que som en aquest punt.

Alabajos, Pau

65% ‘Amb mesures com el trencament del diàleg i la politització de la justícia, l‘estat espanyol ha provocat un abisme amb Catalunya. El procés serà més lent o més ràpid, però va dirigit cap a una única direcció‘

Alabinyana, Pep

70% ‘Em sembla que l’agulla imaginària pot estar apuntant a aquest nombre. I això no només vol dir que ja s’ha fet més de la meitat del camí, sinó sinó el més costós, haver arrencat i començat a impulsar un projecte amb tot en contra. Vist així, els 30% restant ha de discórrer amb més velocitat per la mateixa inèrcia, i per la necessitat cada vegada més urgent de fugir d’un viatge al passat en què s’ha convertit la política espanyola’

Antich, Xavier

51% ‘Hem passat un moment clau -que ja ens situa a l’altra banda: 51-. I ho penso perquè s’ha generalitzat la sensació respecte a la seguretat que el referèndum es farà; hi ha un acord parlamentari bàsic sobre Llei de transitorietat jurídica; i estem prop del punt crític que legitimarà -amb un molt ampli suport: per la irracionalitat, la quantitat i la magnitud simbòlica dels processos judicials i repressius en marxa- la desobediència institucional’

Boatella, Dolors

40% ‘Si 0% és el 1714 i 100% sortir al balcó de la Generalitat a proclamar la independència, jo diria que estem al 40% que seria just abans del referèndum (el 50%). A l’anomenada zona de desobediència, trencant ous per fer truites i treballant el dia de la constitució. Del 50% al 100% s’hi pot arribar tot d’una, només cal una majoria de vots pel sí a unes eleccions democràtiques’

Bosch, Núria

70% ‘Mai s’havia estat tan a prop de la independència, però fa falta ampliar la base social que li doni suport i legitimar-se internacionalment per fer el referèndum, principalment si no és acordat. Aquests dos aspectes són essencials i s’hi hauria de dedicar el màxim de recursos i esforç en l’any que comencem’

Burniol, Ramon

65% ‘Hi havia el temor de no poder fer el referèndum i no tenir reconeixement internacional. Cada dia veiem més reconeixement exterior i el dubte ja no és si es farà el referèndum; el dubte és si el guanyarem. Els indecisos marcaran el desenllaç, i l’actitud de la CUP fa que els indecisos es plantegin seriosament si un nou estat pot ser viable i estable’

Canal, Mireia

70% ‘Perquè hem superat algunes proves molt complicades tenint les eines que tenimi hem aconseguit que persones d’ideologies molt diverses apostin per la independència i es mobilitzin per aconseguir-la. Però el procés està durant massa temps i mantenir el grau de mobilització que hi ha hagut fins ara es fa difícil; també hem donat massa oportunitats a l’estat espanyol per poder contraatacar amb les seves armes (justícia, serveis secrets, manipulacions del relat…)’

Cardús, Salvador

85% ‘El que era molt difícil d’imaginar era que es produís un canvi tan substancial a la societat catalana i que anés a l’alça deu anys. El projecte està consolidat, ningú s’ha cansat. Falta el tram final, però haig de dir que l’últim 15% fa molta pujada‘

Casagran, Roc

75% ‘Si això fos un partit de bàsquet, podríem dir que arribem als minuts finals amb un bon marcador, però ara ens cal determinació i fermesa perquè no ens tremoli el pols a l’hora d’acabar la feina. I necessitem que tot el pavelló doni suport a l’equip, perquè el club és de tots’

Colomer, Neus

75% ‘En els últims anys s’ha normalitzat el concepte que la independència de Catalunya és possible. És normal parlar-ne i es tracta com un fet factible. Hem aconseguit ampliar la base social fins aconseguir tenir un Parlament amb 72 diputats favorables a la independència que ja treballen per assolir la plena sobirania nacional.’

Delgado, Manuel

90% ‘La meva confiança no rau en el resultat d’un referèndum, sinó en la brutalitat de l’estat espanyol a l’hora d’impedir-lo. Desencadenant els esdeveniments i el reagrupament de les forces democràtiques al voltant de l’única sortida: la independència’

Deulofeu, Joan

75% ‘La pressió política-judicial a la què s’està sotmetent Catalunya fa que tot plegat sigui força insuportable i tot plegat es precipiti. Modestament crec que entre maig i juny veurem esdeveniments. Certament el darrer tram és el més dur i complex’

Domingo, Jordi

75% ‘Ho crec així perquè, malgrat la sensació d’avenços i retrocessos que de vegades es viuen, hi ha sempre quatre elements que romanen vigents i progressivament a l’alça: la persistència i perseverança de la gent; el compromís de la majoria política parlamentària; l’enorme feina ja feta des del CATN (Carles Viver); i la inestimable col·laboració del govern central’

Escriche, Lluís

65% ‘No estem fent un procés, estem fent un camí (el camí capa la independència), i el que ens falta per recórrer és la part més difícil, el camí s’estreny i fa pujada, el país veí ens ajuda, però, ens ajudaran els nostres propis polítics? N’hi ha que els veig prou convençuts, però, d’altres… Ens manquen uns quants vots per assolir la majoria necessària’

Folch, Àngels

80% ‘Hem recorregut més o menys 4/5 parts del camí. La primera i la darrera fase són les més difícils i complicades. El primer any va caldre picar molta pedra i al darrer caldrà tenir el cap clar, molta serenitat i una bona dosi de determinació i coratge. Estic segura que ho tenim tot. Ni som en una sínia ni en un carreró sense sortida. Som al final d’un llarg camí’

Forcades, Teresa

60% ‘Si el procés s’entén com un procés d’independència; si el procés s’entén com un procés constituent, la meva puntuació és un 20%; pel que fa a l’organització popular, no hem avançat, més aviat hem retrocedit cedint tot el protagonisme a les institucions’

Gabancho, Patricia

75% ‘Perquè finalment hem passat del carrer a les institucions, que és l’última etapa del procés. Si no es perd la unitat, l’única direcció possible és anar endavant. I l’acostament estratègic als comuns els situa en una disjuntiva diabòlica: no es pot defensar el referèndum sense admetre el referèndum unilateral’

Lázaro, Pilar

80% ‘Ens trobem al tram final del procés, un de molt important. Hem organitzat molts actes i el públic és sempre el mateix i per tant no arribem a la gent que no està decidida i que és tan important en aquests moments. S’ha d’informar més bé perquè que crec que no fem prou bé i evitar el missatge de la por que l’estat utilitzarà sens dubte i que farà decantar aquest 7-10% de votants que poden fer variar el resultat final’

Llombart, Jofre

48% ‘És el percentatge en què a hores d’ara se sap segur que votarien Sí a la independència. Cal que sigui un 50 + 1. Fins que no s’asseguri aquesta xifra res més tindrà sentit, així que caldria recordar els motius pels quals ara hi ha un 48% i fa deu anys amb prou feines era el 33%’

Lluís, Joan-Lluís

62% ‘Anem encaminats, però l’any 2017 serà el més decisius i el més difícil de tots. Ningú no és capaç de preveure-ho i fins i tot al pobre Nostradamu,s si li haguessin demanat un pronòstic, hauria renunciat al seu ofici’

Marti, Tomeu

80% ‘El 20 que falta caldrà posar-lo amb més mobilització popular i més fermesa i valentia dels polítics. I alguna truita encara que s’hagin de trencar ous’

Martínez-Vernis, Núria

70% ‘Mai havíem vist una cosa així. El moviment és molt potent, s’ha consolidat i la comunió de la gent té molta força’

Murlà, Josep

51% ‘El més difícil, fer arrencar el procés, ja està fet. Ara cal guiar-lo cap al final somniat de la independència i, en la meva opinió, està en les millors mans. Estem vivint el tros d’història que molts catalans haurien desitjat viure. Deixem treballar els que en saben’

Oliveres, Arcadi

37% ‘Encara falta acreditar una majoria clara de vots i crec que en el millor dels casos freguem el 45-50% de sí a la independència. A banda, sent realistes, encara cal definir molt i molt què vol dir aquesta independència, resoldre molts interrogants, i explicar bé a les espanyes què és això de la independència. I ho hem explicat molt poc‘

Passola, Isona

65% ‘Perquè crec que el projecte cap a la independència s’ha obert a més gent i s’ha recuperat la transversalitat que feia temps que no veia per enlloc’

Peretó, Juli

90% ‘Depèn de moltes coses, però si continua l’espiral d’agressió contra els electes, ràpidament podria convertir-se en un 100%. Ara bé, si hi ha una pressió europea perquè s’estableixi un diàleg real -cosa que no crec-, llavors la projecció es rebaixaria. Però no hi ha dubte que tard o d’hora s’assolirà.

Pont, Albert

65% ‘El 27-S vàrem estar en el punt més àlgid, jo diria que un 85%. No ens vàrem comptar bé o es va perdre el caràcter plebiscitari de les eleccions. Ara hem reculat, però s’estan molt bé les estructures d’estat i la internacionalització del procés. Quan s’acosti el referpèndum el tant per cent anirà incrementant’

Sabartés, Delfí

85% ‘Per l’assetjament continuat de l’estat que no deixa cap altra alternativa. I s’incrementarà a mesura que avanci 2017. 2) Desajustos i desavinences públiques entre JxS i CUP que perjudiquen l’avenç del procés. 3) Referèndum encara per fer i no guanyat. Molt probablement es guanyarà malgrat ambigüitat de dirigents de Comuns, ICV i confluències; les bases crec que majoritàriament hi votaran a favor. Però encara poden passar moltes coses.’

