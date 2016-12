Avui a la matinada s’ha mort l’actor Santi Ibáñez a l’edat de 58 anys, per causa d’un càncer de pulmó. Va començar en el món del teatre als Joglars i va treballar també en companyies com La Cubana i amb directors com Sergi Belbel, Tamzin Townsend i Abel Folk. És conegut popularment per papers que va fer en sèries de televisió, com ‘El cor de la ciutat’, en què interpretava el paper de Beni, i també a ‘Temps de silenci’, ‘Estació d’enllaç’ i ‘Plats bruts’, entre més. En cinema, Ibáñez va participar en films com ‘Morir (o no)’ i ‘Anita no perd el tren’, de Ventura Pons.

