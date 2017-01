S’ha mort a l’edat de 90 anys John Berger, l’escriptor, assagista i crític d’art

britànic, considerat un dels més influents de la seva generació,

segons que ha informat El País. Berger va néixer l’any 1926 a Londres, va

guanyar el prestigiós premi Booker Prize l’any 1972 amb l’obra G, i va

escriure Maneres de mirar, un text de referència bàsic per a la

història de l’art.

En català trobem diferents assajos de John Berger publicats a Edicions de 1984: precisament Maneres de mirar, D’A a X i també Amb l’esperança entre les dents. Enguany Viena edicions també ha publicat Sobre el dibuix.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]