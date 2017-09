El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha fet una crida a desafiar els tribunals espanyols i a votar el primer d’octubre. En aquest sentit, Sànchez ha animat als catalans a declarar-se ‘insubmisos als que només busquen preservar la llibertat de la seva pàtria’.

Sànchez ha recordat que Catalunya ja no es regeix per la legalitat espanyola i ha assegurat que ‘avui, les possibles decisions de tribunals que vulguin denunciar el referèndum ja no ens vinculen’. El president de l’ANC ha assenyalat que les lleis espanyoles busquen ‘preservar la unitat de la seva pàtria’.

Pel que fa al primer d’octubre, Sànchez ha assegurat ‘Catalunya parlarà l’1 d’octubre’ i ha llançat un missatge per a les institucions espanyoles: ‘A tots aquells que busquen desesperadament les urnes i les paperetes, us hem de dir que sabem, des de l’Assemblea, on estan. I ho sabem del cert. Aneu l’1 d’octubre a qualsevol col·legi electoral i trobareu un país que vol ser lliure.’ I ha assegurat que ‘ningú impedirà que el poble de Catalunya voti i parli.’

Sànchez ha lloat l’actitud de centenars de milers de catalans que s’han manifestat pacíficament avui a Barcelona i ha assenyalat que ‘amb aquesta actitud no poden ni jutges, ni guàrdies civils’. I ha afegit que ‘de totes les revolucions que fem, aquesta és la més bonica de totes: la dels somriures.

