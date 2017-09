Ventura Pons estrena el film ‘Sabates grosses’, una comèdia amb històries reals que ha viscut ell mateix aquests últims vint anys. El film d’enjòlit ‘La niebla y la doncella’ i el francès ‘Los casos de Victoria’ també arriben als cinemes.

Sabates grosses. Direcció: Ventura Pons. Intèrprets: Minnie Marx, Vicky Peña, Amparo Moreno; Joan Pera, Pedro Ruiz, Mingo Ràfols. Gènere: Comèdia. Esbós: El film retrata històries de personatges que viuen a la part baixa de la dreta de l’Eixample de Barcelona, al xamfrà de Casp amb Bailèn.

La niebla y la doncella. Direcció: Andrés M. Koppel. Intèrprets: Verónica Echegui, Paola Bontempi, Aura Garrido; Quim Gutiérrez, Roberto Álamo, Isak Ferriz. Gènere: Enjòlit. Esbós: Al sergent Bevilaqua li encarreguen d’investigar la mort d’un jove embogit a l’illa de la Gomera, a les Canàries. Tot apunta a un polític de renom de l’illa, que, malgrat tot, és absolt per un tribunal popular.

Victoria (Los casos de Victoria). Direcció: Justine Triet. Intèrprets: Laure Calamy, Virginie Efira, Emmanuelle Lanfray; Vincent Lacoste, Laurent Poitrenaux, Melvil Poupaud. Gènere: Comèdia. Esbós: Victoria Spick, advocada penalista que travessa un buit sentimental, és convidada a un casament on es troba el seu amic Vicent i Sam, un ex-narcotraficant que ella havia ajudat.

American Made (Barry Seal: El traficante). Direcció: Doug Liman. Intèrprets: Sarah Wright, Lola Kirke, Jayma Mays; Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons. Gènere: Enjòlit. Esbós: Basada en la vida real de Barry Seal, un ex-pilot que es va convertir en un narcotraficant important del càrtel de Medellín i que va acabar essent reclutat per la CIA.

Un tango más. Direcció: Germán Kral. Intèrprets: María Nieves Rego, Alejandra Gutty, Ayelén Álvarez Miño; Juan Carlos Copes, Pablo Verón, Juan Malizia. Gènere: Documentari. Esbós: Història de la vida i l’amor dels famosos ballarins de tango argentins, María Nieves Rego i Juan Carlos Copes, que es van conèixer a l’adolescència i van ballar junts durant quasi cinquanta anys.

Mzevlebi (Rehenes). Direcció: Rezo Gigineishvili. Intèrprets: Darejan Kharshiladze, Tina Dalakishvili; Merab Ninidze, Avto Makharadze, Mikheil Gomiashvili. Gènere: Drama. Esbós: Any 1983. Un grup de joves de Geòrgia pertanyents a famílies de l’elit intel·lectual, proven de fugir de la Unió Soviètica segrestant un avió.

Stop Over in Hell (Parada en el infierno). Direcció: Víctor Matellano. Intèrprets: Tábata Cerezo, Nadia de Santiago, Tania Watson; Enzo G. Castellari, Antonio Mayans, Guillermo Montesinos. Gènere: Western. Esbós: Ernest i Chris menen una parada de diligències perduda enmig de l’Oest americà. La tranquil·litat se’ls acaba quan hi arriba una banda de delinqüents, capitanejada per un home sense escrúpols.

