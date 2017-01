Salvador Cardús no necessita presentació. Doctor en Ciències Econòmiques (1981), ha estat un dels grans introductors de la sociologia a Catalunya. A través de diferents camps d’anàlisi (immigració, educació, polítiques culturals…), ha estudiat la noció d’identitat a les societats contemporànies. Actualment, Cardús és patró de la Fundació Paco Candel, membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i membre del Consell Assessor per la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya.

Cardús destaca la importància de les xarxes de sociabilitat informals per combatre la influència i el poder de les grans corporacions comunicatives. En aquest sentit, reconeix la importància d’Antoni Carné com una persona clau a l’hora de “vèncer les hegemonies mediàtiques que ens victimitzaven, acovardien i paralitzaven” com a poble. Els premis batejats amb el seu nom, destaca, han de premiar les organitzacions que hagin demostrat la seva voluntat de renovació.

Heu elogiat la figura d’Antoni Carné com una persona que, gràcies al seu voluntarisme, aconseguí trencar l’hegemonia mediàtica dels grups comunicatius castellanocèntrics?

Algun dia s’haurà d’estudiar com ha estat possible que l’aspiració a la independència s’ha estès malgrat l’hegemonia mediàtica de l’unionisme i l’esforçada neutralitat dels mitjans públics. Però ara ja sabem que la gran força de resistència a la propaganda unionista ha estat el voluntarisme associatiu del que Antoni Carné va ser un destacat representant.

