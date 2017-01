MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha elogiat a l’exalcaldessa de València Rita Baberá, que va morir el mes de novembre passat a Madrid, al mateix temps que ha exalçat l'”extraodinària” tasca que va fer al capdavant de l’Ajuntament: “Rita era una persona bona, decent, treballadora i sempre intentava resoldre els problemes de la gent”, ha assenyalat.

“Crec que aquestes ganes d’ajudar els altres i d’intentar resoldre els problemes tenia a veure amb el fet que fos tan bona alcaldessa”, ha dit Rajoy durant la seva intervenció en un acte d’homenatge a qui va ser alcaldessa de València Rita Barberá durant més de 20 anys, atorgat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). “Era estimada”, ha incidit.

Aquesta institució local ha concedit a Barberá a títol pòstum la Clau d’Or del Municipalisme, distinció que ha estat recollida pels familiars de l’exsenadora, entre d’altres, les seves tres germanes María José, Carmen i Asunción. En declaracions als periodistes a la seva arribada, han contestat un sí rotund després de ser preguntades si estan satisfetes amb l’homenatge.

