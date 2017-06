‘És impossible de dialogar amb un fanàtic, perquè el seu govern és fanàtic.’ Amb aquestes paraules, Xavier Garcia Albiol s’ha adreçat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la sessió de control. El diputat ha acusat el govern de fer el ridícul amb l’afer de les urnes del referèndum, un referèndum que considera il·legal i que assegura que no es farà. A més, ha dit que Puigdemont fa perillar el prestigi de les institucions catalanes amb la seva ‘obsessió’ per la independència.

Puigdemont ha replicat que qui fa el ridícul és l’estat espanyol negant-se a negociar un referèndum pactat. ‘L’editorial de The New York Times ho diu clar: fan el ridícul i això de fer un cop d’estat amb urnes no s’ho empassa ningú’, ha dit brandant un exemplar del diari. Encara ha afegit: ‘Al món civilitzat, la gent sol resoldre les discrepàncies davant d’una urna’ i no pas amb amenaces.

El president també ha exigit a Albiol que es comprometés a votar i a acceptar el resultat. ‘Com faré jo’, ha reblat.

