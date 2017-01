Els vuit integrants de la comissió executiva del Pacte pel Referèndum es reuniran probablement avui mateix. D’ençà de l’anunci de la designació com a membres d’aquesta direcció col·legiada, serà la primera vegada que es trobaran Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta, a més de Joan Ignasi Elena, que n’és el coordinador. La reunió servirà per a marcar les directrius i les tasques de la comissió, que s’acabaran de definir en una altra trobada amb el president Puigdemont.

El president ja va dir que aquesta comissió s’encarregaria de vetllar pel compliment i seguiment dels acords a què s’arribés. Ara per ara, el principal compromís que hi ha damunt la taula, sorgit de la reunió fundacional del Pacte pel Referèndum del 23 de desembre proppassat, és d’impulsar una campanya en favor d’un referèndum pactat amb l’estat; una campanya que vagi més enllà de Catalunya, que inclogui actes a l’estat espanyol i fins i tot en més estats.

Puigdemont va dir que caldria elaborar ‘un manifest integrador que servís per a explicar, aquí i a fora, el sentit de la campanya d’adhesions a la sol·licitud de la celebració d’un referèndum’. És una manera d’exhaurir explícitament, una vegada més, la via de referèndum pactat, per a poder legitimar la convocatòria d’un referèndum sense permís de l’estat.

En l’horitzó hi ha el setembre. El president va refermar el compromís de fer el referèndum aquest 2017, tot i que sense dir-ne la data. En el camí fins a la convocatòria, el Pacte pel Referèndum –i específicament la comissió executiva de vuit personalitats– podria assumir la gestió de la campanya informativa i institucional sobre el referèndum, amb un to neutral. Però aquesta és una de les qüestions que encara s’han precisar, i que seran damunt la taula en la primera reunió dels membres de la comissió. El camí tot just arrenca.

Els vuit integrants ja no són en la primera línia política i provenen de sensibilitats diverses, de manera que conformen una comissió transversal. Ara, els uneix un denominador comú: una independència demostrada en els àmbits polítics respectius. I això en alguns casos els ha dut problemes dins els seus partits, fins al trencament i tot.

