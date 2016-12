El Festivern, la trobada que es fa per Cap d’Any a les comarques centrals del País Valencià, creix any rere any. Enguany hi participaran 10 bandes i un cartell que compta amb 35 formacions musicals que actuaran a Tavernes de la Valldigna fins a la Nit de Cap d’Any. Los Chikos del Maíz, La Raíz, Auxili, Train To Roots, Pirats Sound Sistema, Ítaca, New York Ska-Jazz Ensemble i Talco compartiran escenari amb Mafalda, PlanB, Dr. Prats, Buhos, Ebri Knight, Mellow Mood o Tremenda Jauria, entre altres grups. També hi ha zona d’acampada i un munt d’activitats culturals i esportives com ara concurs de paelles, de campionats de futbet, raspall i bàsquet…

El festival escalfa motors divendres amb una jornada prèvia on es barrejaran les joves apostes i els pesos pesants del panorama musical com ara La Raíz, la banda de Gandia, que farà trontollar els fonaments de l’envelat del Festivern en companyia de Buhos, Ebri Knight, Mellow Mood, Tremenda Jauria, The Dance Crashers, Animal, Inèrcia, Voltor, Tesa, Atzembla i Escala i Corda Dj.

Dissabte Los Chikos del Maiz oferiran el darrer concert a l’envelat del Festhivern. S’espera que sigui el concert més potent i emotiu de la seva carrera perquè serà l’última ocasió per a gaudir en directe de les lletres políticament incorrectes de la formació valenciana. La banda de hip-hop combatiu tancarà una etapa a Tavernes de la Valldigna com ja feren en 2013 i 2015 Obrint Pas i la Gossa Sorda, respectivament.

Al mateix escenari Auxili, Pirats Sound Sistema, els italians Train To Roots i Talco desplegaran tota les seves lletres carregades del millor reggae. Cinc grups que, junt amb la New York Ska-Jazz, Mafalda, PlanB, Itaca Band, Dr. Prats, Atupa i la Trocamba Matanusca formen part d’una oferta immillorable per a gaudir de la darrera nit de l’any. Enguany, a més, s’hi farà una entradeta de Moros i Cristians festivernera durant el tradicional vermut musical.

