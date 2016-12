La rifa de Nadal ha repartit avui 2.310 milions d’euros en premis, 70 milions més que no l’any passat. Us oferim tots els números premiats i els llocs on han estat venuts. I ací podeu comprovar si el vostre número ha estat premiat.

ELS PREMIS

La grossa

66.513 – Venut íntegrament a Madrid.

Els guanyadors de la grossa rebran 400.000 euros per dècim. En total, 660 milions a repartir. Per cada euro jugat, el guanyador del premi principal se n’emporta 20.000.

El segon premi

04.536 – Venut a València, Barcelona, Benidorm, Barbastre, Salou, Vic, Callosa de Segura, Bocairent, Algemesí, Alacant, Calafell, Vilobí d’Onyar, Xalans, Xàbia, Oriola, Villena, Sant Vicent de Raspeig, Palma, Magaluf, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Abrera, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Montanejos, Portbou, Olot, Platja d’Aro, Lleida, Falset, Deltebre, Vinyols i els Arcs, Requena, Paterna, Torrent, Alaquàs, Llombai



El segon premi reparteix 125.000 euros per dècim. En total, 1,25 milions d’euros per sèrie. Per cada euro jugat, el guanyador se n’enduu 6.250.

El tercer premi

78.748 – Venut íntegrament a San Adrián, a Navarra.

El tercer premi reparteix 50.000 euros per dècim, que sumen un total de 500.000 euros per sèrie. Per cada euro jugat, el guanyador se n’emporta 2.500.

Els quarts premis

59.444 – Venut a Sort, Alacant, Manlleu, Alzira, Barcelona, Roses, Batea, Gandia, Palma i Can Picafort, València, Girona

07.211 – Venut a Barberà del Vallès, Benidorm, Sant Andreu de la Barca

De quarts premis, n’hi ha dos i reparteixen 20.000 euros per dècim. En total, dos premis de 200.000 euros. Per cada euro jugat, el guanyador se n’enduu 1.000.

Els cinquens premis

22.259 – Venut a Barcelona, Esplugues de Llobregat, València, Alacant, Sant Andreu de la Barca, Lloret, Llançà, Manises, Benidorm, Bigastre, Palma, Gandia, l’Alcúdia, Alaquàs, Benetússer

19.152 – Venut a Sort, Mataró, Sant Salvador de Guardiola, Figueres, Inca, Catarrroja, Lleida, València, El Pinós, Benidorm, Catral, Barcelona, Picanya, Mollerussa

39.415 – Venut a Vic.

70.264 – Venut íntegrament a València

91.917 – Venut a Elx i Sort

60.272 – Venut a Barberà del Vallès, Mislata, Sant Andreu de la Barca, Benidorm, Elx, Benijòfar, Alcúdia, Blanes, Castelló d’Empúries, el Catllar i València

68.981 – Venut a Mollerussa, Sort, Barcelona i Palma

03371 – Venut a Barcelona, Alcàsser, Montesinos, Carroca i l’Hospitalet de Llobregat

Els cinquens premis obtenen 6.000 euros per dècim. Per cada euro jugat, el guanyador se n’emporta 300.

I, finalment, 1.794 premis de 100 euros.

Imposts dels premis

Des del 2013, l’estat espanyol grava tots els premis de la rifa de Nadal amb un import de més de 2.500 euros amb un 20%. Per tant, qui tingui un dècim premiat amb 400.000 euros, realment se n’endurà 320.000.

