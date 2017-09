L’any vinent les Illes aportaran a l’estat espanyol 927 milions, la xifra més alta de la història. En concret, l’aportació s’ha multiplicat per quatre d’ençà de l’esclat de la crisi econòmica. En la darrera dècada, les Illes han enviat a Madrid 7.490 milions.

Les dades del sistema de finançament permeten començar l’elaboració del pressupost de l’any següent. El govern de Francina Armengol va aprovar la setmana passada un topall de despesa de 4.100 milions, dels quals cal restar els 927 que se n’aniran a Madrid. Per això, la xifra real es reduirà a 2707 milions.

Per aquest fet, el govern haurà de demanar gairebé mil milions als bancs o al mateix ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, per a pagar amortitzacions i interessos de deute per valor de mil milions.

